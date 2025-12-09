  1. Законодательство

Кто сможет получить социальное или служебное жилье – Комитет поддержал законопроект о жилищной политике

15:23, 9 декабря 2025
Документ является частью Ukraine Facility.
Ілюстрація: today.ua
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект 12377 об основных принципах жилищной политики и рекомендовал его к принятию во втором чтении и в целом.

Что предусматривает законопроект

Документ формирует новую рамку государственной жилищной политики и предусматривает:

1. Нормы, которые определяют политику в сфере жилья

Законопроект устанавливает:

  • основные правовые, экономические и организационные принципы жилищной политики;
  • принципы, приоритеты и задачи государства в жилищной сфере;
  • требования к качеству жилья;
  • механизмы государственной поддержки строительства, приобретения и аренды жилья;
  • порядок формирования и использования государственного, коммунального и частного жилищных фондов;
  • полномочия государственных и местных органов в реализации жилищной политики.

2. Кто может претендовать на государственную помощь и ключевые термины

Законопроект определяет:

  • ключевые термины (жилье, жилищные фонды, доступное и социальное жилье, жилье для временного проживания, операторы доступного и социального жилья, револьверный фонд и др.);
  • механизмы реализации права на жилье;
  • круг лиц, которые могут воспользоваться государственной поддержкой;
  • порядок предоставления социального и служебного жилья;
  • условия деятельности операторов доступного и социального жилья;
  • правила управления, содержания и реновации жилищного фонда.

3. Новые инструменты жилищной политики

Документ вводит:

  • Единую информационно-аналитическую жилищную систему;
  • финансово-кредитные механизмы для поддержки строительства, приобретения и аренды жилья;
  • револьверные фонды для финансирования жилищных программ;
  • инструменты государственно-частного партнерства в жилищном строительстве;
  • механизмы комплексной реновации устаревшего жилищного фонда;
  • новые подходы к стратегическому планированию жилищной политики (государственная, региональные и местные стратегии).

Решение Комитета

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №12377 во втором чтении и в целом.

Евроинтеграционное значение

Принятие законопроекта 12377 является частью Плана Украины (Ukraine Facility) в разделе «Человеческий капитал», реформа «Обеспечение доступа к жилью» и важным шагом для выполнения обязательств Украины перед Европейским Союзом в контексте евроинтеграции.

Срок выполнения этого индикатора — IV квартал 2025 года.

Верховная Рада Украины законопроект недвижимость

