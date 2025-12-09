Кто сможет получить социальное или служебное жилье – Комитет поддержал законопроект о жилищной политике

Документ является частью Ukraine Facility.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект 12377 об основных принципах жилищной политики и рекомендовал его к принятию во втором чтении и в целом.

Что предусматривает законопроект

Документ формирует новую рамку государственной жилищной политики и предусматривает:

1. Нормы, которые определяют политику в сфере жилья

Законопроект устанавливает:

основные правовые, экономические и организационные принципы жилищной политики;

принципы, приоритеты и задачи государства в жилищной сфере;

требования к качеству жилья;

механизмы государственной поддержки строительства, приобретения и аренды жилья;

порядок формирования и использования государственного, коммунального и частного жилищных фондов;

полномочия государственных и местных органов в реализации жилищной политики.

2. Кто может претендовать на государственную помощь и ключевые термины

Законопроект определяет:

ключевые термины (жилье, жилищные фонды, доступное и социальное жилье, жилье для временного проживания, операторы доступного и социального жилья, револьверный фонд и др.);

механизмы реализации права на жилье;

круг лиц, которые могут воспользоваться государственной поддержкой;

порядок предоставления социального и служебного жилья;

условия деятельности операторов доступного и социального жилья;

правила управления, содержания и реновации жилищного фонда.

3. Новые инструменты жилищной политики

Документ вводит:

Единую информационно-аналитическую жилищную систему;

финансово-кредитные механизмы для поддержки строительства, приобретения и аренды жилья;

револьверные фонды для финансирования жилищных программ;

инструменты государственно-частного партнерства в жилищном строительстве;

механизмы комплексной реновации устаревшего жилищного фонда;

новые подходы к стратегическому планированию жилищной политики (государственная, региональные и местные стратегии).

Решение Комитета

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №12377 во втором чтении и в целом.

Евроинтеграционное значение

Принятие законопроекта 12377 является частью Плана Украины (Ukraine Facility) в разделе «Человеческий капитал», реформа «Обеспечение доступа к жилью» и важным шагом для выполнения обязательств Украины перед Европейским Союзом в контексте евроинтеграции.

Срок выполнения этого индикатора — IV квартал 2025 года.

