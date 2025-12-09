Кто сможет получить социальное или служебное жилье – Комитет поддержал законопроект о жилищной политике
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект 12377 об основных принципах жилищной политики и рекомендовал его к принятию во втором чтении и в целом.
Что предусматривает законопроект
Документ формирует новую рамку государственной жилищной политики и предусматривает:
1. Нормы, которые определяют политику в сфере жилья
Законопроект устанавливает:
- основные правовые, экономические и организационные принципы жилищной политики;
- принципы, приоритеты и задачи государства в жилищной сфере;
- требования к качеству жилья;
- механизмы государственной поддержки строительства, приобретения и аренды жилья;
- порядок формирования и использования государственного, коммунального и частного жилищных фондов;
- полномочия государственных и местных органов в реализации жилищной политики.
2. Кто может претендовать на государственную помощь и ключевые термины
Законопроект определяет:
- ключевые термины (жилье, жилищные фонды, доступное и социальное жилье, жилье для временного проживания, операторы доступного и социального жилья, револьверный фонд и др.);
- механизмы реализации права на жилье;
- круг лиц, которые могут воспользоваться государственной поддержкой;
- порядок предоставления социального и служебного жилья;
- условия деятельности операторов доступного и социального жилья;
- правила управления, содержания и реновации жилищного фонда.
3. Новые инструменты жилищной политики
Документ вводит:
- Единую информационно-аналитическую жилищную систему;
- финансово-кредитные механизмы для поддержки строительства, приобретения и аренды жилья;
- револьверные фонды для финансирования жилищных программ;
- инструменты государственно-частного партнерства в жилищном строительстве;
- механизмы комплексной реновации устаревшего жилищного фонда;
- новые подходы к стратегическому планированию жилищной политики (государственная, региональные и местные стратегии).
Решение Комитета
Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №12377 во втором чтении и в целом.
Евроинтеграционное значение
Принятие законопроекта 12377 является частью Плана Украины (Ukraine Facility) в разделе «Человеческий капитал», реформа «Обеспечение доступа к жилью» и важным шагом для выполнения обязательств Украины перед Европейским Союзом в контексте евроинтеграции.
Срок выполнения этого индикатора — IV квартал 2025 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.