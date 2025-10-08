На Київщині викрили ділків, які переправляли ухилянтів через кордон

Зловмисники на автомобілі доставляли бажаючих «клієнтів» до кордону та надавали прокладений піший маршрут.

На Київщині поліція повідомила про підозру групі осіб, які незаконно переправляли чоловіків мобілізаційного віку через державний кордон.

Як повідомила поліція Київської області, 29-річний організатор з 28-річним співучасником організували злочинну схему переправлення військовозобов'язаних. Послуги надавали за винагороду у розмірі 6500 доларів.

«Інформацію про можливі варіанти перетину розміщували у месенджері Telegram та інших соціальних мережах. Зловмисники на автомобілі доставляли бажаючих «клієнтів» до кордону та надавали прокладений піший маршрут», - заявили у поліції.

Правоохоронці викрили та затримали фігурантів «на гарячому», під час спроби незаконного перетину кордону та передачі завдатку у 2500 доларів.

Слідчі повідомили двом зловмисникам про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вказаної злочинної діяльності.

