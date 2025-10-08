В Киевской области разоблачили дельцов, которые переправляли уклонистов через границу

Злоумышленники на автомобиле доставляли желающих «клиентов» к границе и предоставляли проложенный пеший маршрут.

В Киевской области полиция сообщила о подозрении группе лиц, которые незаконно переправляли мужчин призывного возраста через государственную границу.

Как сообщила полиция Киевской области, 29-летний организатор вместе с 28-летним сообщником организовали преступную схему переправки военнообязанных. Услуги предоставлялись за вознаграждение в размере 6500 долларов.

«Информацию о возможных вариантах пересечения размещали в мессенджере Telegram и других социальных сетях. Злоумышленники на автомобиле доставляли желающих “клиентов” к границе и предоставляли проложенный пеший маршрут», — заявили в полиции.

Правоохранители разоблачили и задержали фигурантов «с поличным» во время попытки незаконного пересечения границы и передачи залога в 2500 долларов.

Следователи сообщили двум злоумышленникам о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к указанной преступной деятельности.

