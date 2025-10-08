Кабмін дозволив бронювати та закріплювати номерні знаки авто через Дію

Операції з номерними знаками авто — від бронювання до закріплення — можна буде здійснювати онлайн через Дію.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє проводити всі основні операції з номерними знаками транспортних засобів онлайн — через «Дію».

Як вказав нардеп Олексій Гончаренко, Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над переведенням у електронний формат усіх дій, пов’язаних із номерними знаками.

Зокрема, у «Дії» стане доступною можливість:

бронювати бажані номерні знаки онлайн;

змінювати спосіб зберігання номерних знаків;

продовжувати термін їх зберігання;

закріплювати комбінації номерних знаків за транспортними засобами.

