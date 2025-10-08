Кабмін дозволив бронювати та закріплювати номерні знаки авто через Дію

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє проводити всі основні операції з номерними знаками транспортних засобів онлайн — через «Дію».
Як вказав нардеп Олексій Гончаренко, Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над переведенням у електронний формат усіх дій, пов’язаних із номерними знаками.
Зокрема, у «Дії» стане доступною можливість:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.