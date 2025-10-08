Кабмин разрешил бронировать и закреплять номера авто через Дию

Операции с номерными знаками авто — от бронирования до закрепления — можно будет осуществлять онлайн через Дию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял решение, которое позволяет проводить все основные операции с номерными знаками транспортных средств онлайн — через «Дию».

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифровой трансформации работает над переводом в электронный формат всех действий, связанных с номерными знаками.

В частности, в «Дии» станет доступна возможность:

бронировать желаемые номерные знаки онлайн;

изменять способ хранения номерных знаков;

продлевать срок их хранения;

закреплять комбинации номерных знаков за транспортными средствами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.