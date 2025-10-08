Кабмин разрешил бронировать и закреплять номера авто через Дию

Кабинет Министров принял решение, которое позволяет проводить все основные операции с номерными знаками транспортных средств онлайн — через «Дию».
Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифровой трансформации работает над переводом в электронный формат всех действий, связанных с номерными знаками.
В частности, в «Дии» станет доступна возможность:
