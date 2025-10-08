На Полтавщині засудили військового за тричі вчинене СЗЧ

Солдата ув’язнили за неодноразове самовільне залишення частини під час війни

Пирятинський районний суд Полтавської області ухвалив вирок військовослужбовцю, який тричі без дозволу залишав місце несення служби під час дії воєнного стану.

Як зазначено у матеріалах справи № 544/2159/25, солдат проходив службу в одній з військових частин на території Полтавської області. Вперше він самовільно покинув розташування частини 16 жовтня 2024 року та не повертався до неї аж до 9 січня 2025-го.

Після цього він ще двічі не з’являвся на службу: з 18 по 27 січня, а також із 17 лютого по 1 серпня 2025 року.

Суд не зміг встановити, де перебував військовий під час усіх цих періодів. Він не виходив на зв’язок із командуванням. Лише після останнього випадку самостійно звернувся до правоохоронців і визнав провину. Під час слухання він висловив каяття.

У рішенні суду також зазначено, що обвинувачений повідомив про наявність ВІЛ-інфекції та ампутований палець на лівій нозі. Через це він проходив лікування у військовому госпіталі, але після завершення лікування до служби не повернувся, а натомість займався особистими справами.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні частини 5 статті 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану. Враховуючи наявність попередньої судимості, йому було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений у апеляційному порядку.

