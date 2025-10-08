Практика судов
В Полтавской области осудили военного за трижды совершенное СЗЧ

21:23, 8 октября 2025
Солдата заключили в тюрьму за неоднократное самовольное оставление части во время войны.
В Полтавской области осудили военного за трижды совершенное СЗЧ
Пирятинский районный суд Полтавской области вынес приговор военнослужащему, который трижды самовольно покидал место несения службы во время действия военного положения.

Как указано в материалах дела № 544/2159/25, солдат проходил службу в одной из воинских частей на территории Полтавской области. Впервые он самовольно покинул расположение части 16 октября 2024 года и не возвращался туда до 9 января 2025 года.

После этого он ещё дважды не являлся на службу: с 18 по 27 января, а также с 17 февраля по 1 августа 2025 года.

Суд не смог установить, где находился военнослужащий в течение всех этих периодов. Он не выходил на связь с командованием. Лишь после последнего случая он самостоятельно обратился к правоохранителям и признал вину. Во время заседания он выразил раскаяние.

В решении суда также указано, что обвиняемый сообщил о наличии ВИЧ-инфекции и ампутированного пальца на левой ноге. В связи с этим он проходил лечение в военном госпитале, однако после завершения лечения к месту службы не вернулся, а занимался личными делами.

Суд признал мужчину виновным в нарушении части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части в условиях военного положения. С учётом наличия предыдущей судимости ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

