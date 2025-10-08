На Вінниччині з криниці дістали тіло 15-річної дівчинки — підозрюваний виявився військовим, що пішов у СЗЧ

Як відомо, на Вінниччині тривали пошуки зниклої 15-річної дівчини, яка зникла після поїздки з рідного села Дашів до міста Іллінці. Згодом тіло дівчини знайшли у колодязі — вона була вбита. Поліція затримала підозрюваного у злочині — ним виявився 26-річний військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби. Про це розповіли у поліції.
Зазначається, що затриманий розповів, що вступив у статеві зносини з неповнолітньою та, з метою приховати злочин, у закинутому будинку своїх родичів битою завдав декілька смертельних ударів жертві по голові, а тіло кинув у криницю й присипав камінням.
Рятувальники та правоохоронці добу за допомогою спеціальної техніки намагалися дістати вбиту з дна колодязя. 8 жовтня тіло дівчини направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті та інших відомостей.
Наразі підозрюваному інкримінують:
Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.
