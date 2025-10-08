В Винницкой области из колодца достали тело 15-летней девочки — подозреваемый оказался военным, ушедшим в СЗЧ

Задержанный признался, что имел интимный контакт с девушкой, а чтобы скрыть преступление, убил ее ударами по голове.

Как известно, в Винницкой области продолжались поиски пропавшей 15-летней девушки, которая исчезла после поездки из родного села Дашев в город Ильинцы. Впоследствии тело девушки нашли в колодце – она была убита. Полиция задержала подозреваемого в преступлении — им оказался 26-летний военнослужащий, самовольно покинувший место службы. Об этом рассказали в полиции.

Отмечается, что задержанный рассказал, что вступил в половое сношение с несовершеннолетним и, с целью скрыть преступление, в заброшенном доме своих родственников битой нанес несколько смертельных ударов жертве по голове, а тело бросил в колодец и присыпал камнями.

Спасатели и правоохранители сутки с помощью специальной техники пытались достать убитую со дна колодца. 8 октября тело девушки было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти и других сведений.

Подозреваемому инкриминируют:

ст. 115 (Умышленное убийство)

ст. 408 (Дезертирство) УК Украины.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

