Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині у криниці шукають тіло 15-річної дівчини — затримано підозрюваного

12:30, 7 жовтня 2025
26-річного чоловіка підозрюють у вбивстві дівчини.
На Вінниччині у криниці шукають тіло 15-річної дівчини — затримано підозрюваного
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині затримали чоловіка, який імовірно причетний до вбивства зниклої 15-річної дівчини. Про це розповіли у поліції.

Як стало відомо, 5 жовтня дівчина планувала вирушити на навчання до міста Іллінці, проте в навчальному закладі вона так і не з’явилася. Вже наступного дня після її зникнення рідні звернулися до поліції.

Однією з зачіпок у розслідуванні стала інформація, яку дівчина напередодні розповіла знайомій — вона спілкувалася з чоловіком. Під час проведення оперативно-розшукових заходів з’ясувалося, що 26-річний чоловік запропонував підвезти її до навчального закладу на мотоциклі.

Попередньо, замість цього, він привіз дівчину до закинутого будинку родичів за 25 км від її дому. Під час слідчих дій він повідомив поліції, що мав із нею інтимний зв’язок, а з метою приховати злочин позбавив її життя. Тіло він скинув у криницю та прикрив камінням.

Чоловіка затримали. Тим часом рятувальники разом із поліцейськими проводять пошукові роботи, зокрема розкопують криницю, де, ймовірно, може перебувати тіло дівчини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура поліція вбивство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва