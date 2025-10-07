На Вінниччині у криниці шукають тіло 15-річної дівчини — затримано підозрюваного

26-річного чоловіка підозрюють у вбивстві дівчини.

На Вінниччині затримали чоловіка, який імовірно причетний до вбивства зниклої 15-річної дівчини. Про це розповіли у поліції.

Як стало відомо, 5 жовтня дівчина планувала вирушити на навчання до міста Іллінці, проте в навчальному закладі вона так і не з’явилася. Вже наступного дня після її зникнення рідні звернулися до поліції.

Однією з зачіпок у розслідуванні стала інформація, яку дівчина напередодні розповіла знайомій — вона спілкувалася з чоловіком. Під час проведення оперативно-розшукових заходів з’ясувалося, що 26-річний чоловік запропонував підвезти її до навчального закладу на мотоциклі.

Попередньо, замість цього, він привіз дівчину до закинутого будинку родичів за 25 км від її дому. Під час слідчих дій він повідомив поліції, що мав із нею інтимний зв’язок, а з метою приховати злочин позбавив її життя. Тіло він скинув у криницю та прикрив камінням.

Чоловіка затримали. Тим часом рятувальники разом із поліцейськими проводять пошукові роботи, зокрема розкопують криницю, де, ймовірно, може перебувати тіло дівчини.

