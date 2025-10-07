В Винницкой области в колодце ищут тело 15-летней девушки — задержан подозреваемый

26-летний мужчина подозревается в убийстве девушки.

В Винницкой области задержали мужчину, который предположительно причастен к убийству пропавшей 15-летней девушки. Об этом рассказали в полиции.

Как стало известно, 5 октября девушка планировала отправиться на учебу в Ильинку, однако в учебном заведении она так и не появилась. Уже на следующий день после ее исчезновения родные обратились в полицию.

Одной из зацепок в расследовании стала информация, которую девушка накануне рассказала знакомой - она ​​общалась с мужчиной. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что 26-летний мужчина предложил подвезти ее в учебное заведение на мотоцикле.

Предварительно, вместо этого, он привез девушку в заброшенный дом родственников в 25 км от ее дома. В ходе следственных действий он сообщил полиции, что имел с ней интимную связь, а с целью скрыть преступление лишил ее жизни. Тело он сбросил в колодец и прикрыл камнями.

Мужчину задержали. Тем временем спасатели вместе с полицейскими проводят поисковые работы, в том числе раскапывают колодец, где, вероятно, может находиться тело девушки.

