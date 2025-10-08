На Львівщині псевдоспівробітники банку вкрали у клієнтів понад 800 тисяч гривень — як діяла схема

Зловмисники телефонували клієнтам, видавали себе за працівників служби безпеки банку та переконували перевести гроші на підконтрольні їм рахунки.

На Львівщині затримали трьох зловмисників, підозрюваних у масштабному банківському шахрайстві. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, фігуранти телефонували клієнтам банку, представлялися співробітниками служби безпеки установи та переконували перевести гроші на нібито «безпечні» рахунки, які насправді контролювали самі.

У результаті аферисти ошукали 20 клієнтів, заволодівши коштами на понад 800 тисяч гривень.

До складу злочинної групи входили троє мешканців Львівщини — 31-річний організатор та дві виконавиці віком 29 і 32 роки. Вони діяли за чіткою схемою, дотримувалися конспірації, часто змінювали орендовані квартири та мобільні номери, щоб уникнути викриття.

Під час обшуків правоохоронці вилучили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

Фігурантам повідомлено про підозри: організатору - у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, виконавицям - у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

