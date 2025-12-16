ЄС оприлюднив план гарантій безпеки для України з шести пунктів

У спільній заяві наголошено на неприпустимості зміни кордонів силою та праві українців самостійно вирішувати питання території.

Євросоюз представив план гарантій безпеки для України, що складається з шести ключових пунктів, та застеріг від будь-яких спроб змінювати міжнародно визнані кордони силовим шляхом. У документі підкреслюється, що рішення щодо територіальних питань належать виключно українському народові.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на офіційному сайті президента Фінляндії. У ній зазначається, що лідери погодилися: безпека, суверенітет і добробут України є невід’ємною складовою ширшої євроатлантичної безпеки. Також наголошується, що Україна та її народ мають право на незалежне, суверенне й безпечне майбутнє без загрози повторної російської агресії.

Як пишеться у спільній заяві, лідери США та країн Європи домовилися:

Надавати Україні постійну та значну підтримку у розбудові її збройних сил, які повинні залишатися на мирному рівні чисельності 800 000 осіб, щоб мати змогу стримувати конфлікти та захищати територію України.

«Багатонаціональні сили Україна» під керівництвом Європи, що складатимуться з внесків країн, що бажають цього, в рамках Коаліції бажаючих та підтримуватимуться США. Вони допомагатимуть у відновленні українських збройних сил, забезпеченні безпеки українського неба та підтримці безпечнішого моря, зокрема шляхом дій всередині України.

Механізм моніторингу та перевірки дотримання режиму припинення вогню під керівництвом США за міжнародної участі для забезпечення раннього попередження про будь-які майбутні напади, а також визначення та реагування на будь-які порушення, а також механізм деконфлікту для роботи над взаємними діями щодо деескалації, які можуть бути вжиті на благо всіх сторін.

Юридичне зобов'язання, що підлягає національним процедурам, вживати заходів для відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу. Ці заходи можуть включати збройні сили, розвідувальну та логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії.

Інвестувати в майбутнє процвітання України, включаючи виділення значних ресурсів для відновлення та реконструкції, взаємовигідні торговельні угоди та врахування необхідності компенсації Росії завданої Україні шкоди. У цьому ключі російські суверенні активи в Європейському Союзі були знерухомлені.

Рішуче підтримувати вступ України до Європейського Союзу.

Лідери висловили підтримку українському Президенту Володимиру Зеленському та заявили про готовність підтримати будь-які рішення, які він ухвалить щодо внутрішніх українських питань. У документі наголошено, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, а рішення щодо території мають ухвалюватися народом України після запровадження надійних гарантій безпеки.

Також зазначено, що окремі питання потребуватимуть врегулювання на завершальних етапах переговорів. Лідери підтвердили готовність підтримати президента України у проведенні консультацій із суспільством, якщо в цьому виникне потреба.

У заяві підкреслюється, що жодні домовленості не вважаються остаточними, доки не буде узгоджено всі елементи, а сторони мають інтенсивно працювати над рішенням, здатним забезпечити стале припинення бойових дій. Окремо наголошено, що будь-яка угода повинна гарантувати довгострокову безпеку та єдність євроатлантичного регіону і зберігати ключову роль НАТО у стримуванні загроз.

Лідери заявили, що Росія має продемонструвати готовність до досягнення міцного миру, погодившись на мирний план президента США Дональда Трампа та уклавши домовленість про припинення вогню. Вони домовилися й надалі посилювати тиск на Москву, аби спонукати її до серйозних переговорів.

Учасники зустрічі також зобов’язалися працювати над досягненням подальшого прогресу в найближчі дні та тижні для спільного укладення й схвалення угоди про справедливий і тривалий мир. Вони підтвердили підтримку президента Зеленського та народу України у протидії незаконному вторгненню Росії та в зусиллях зі встановлення справедливого і стійкого миру.

