ЄС оприлюднив план гарантій безпеки для України з шести пунктів
Євросоюз представив план гарантій безпеки для України, що складається з шести ключових пунктів, та застеріг від будь-яких спроб змінювати міжнародно визнані кордони силовим шляхом. У документі підкреслюється, що рішення щодо територіальних питань належать виключно українському народові.
Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на офіційному сайті президента Фінляндії. У ній зазначається, що лідери погодилися: безпека, суверенітет і добробут України є невід’ємною складовою ширшої євроатлантичної безпеки. Також наголошується, що Україна та її народ мають право на незалежне, суверенне й безпечне майбутнє без загрози повторної російської агресії.
Як пишеться у спільній заяві, лідери США та країн Європи домовилися:
- Надавати Україні постійну та значну підтримку у розбудові її збройних сил, які повинні залишатися на мирному рівні чисельності 800 000 осіб, щоб мати змогу стримувати конфлікти та захищати територію України.
- «Багатонаціональні сили Україна» під керівництвом Європи, що складатимуться з внесків країн, що бажають цього, в рамках Коаліції бажаючих та підтримуватимуться США. Вони допомагатимуть у відновленні українських збройних сил, забезпеченні безпеки українського неба та підтримці безпечнішого моря, зокрема шляхом дій всередині України.
- Механізм моніторингу та перевірки дотримання режиму припинення вогню під керівництвом США за міжнародної участі для забезпечення раннього попередження про будь-які майбутні напади, а також визначення та реагування на будь-які порушення, а також механізм деконфлікту для роботи над взаємними діями щодо деескалації, які можуть бути вжиті на благо всіх сторін.
- Юридичне зобов'язання, що підлягає національним процедурам, вживати заходів для відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу. Ці заходи можуть включати збройні сили, розвідувальну та логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії.
- Інвестувати в майбутнє процвітання України, включаючи виділення значних ресурсів для відновлення та реконструкції, взаємовигідні торговельні угоди та врахування необхідності компенсації Росії завданої Україні шкоди. У цьому ключі російські суверенні активи в Європейському Союзі були знерухомлені.
- Рішуче підтримувати вступ України до Європейського Союзу.
Лідери висловили підтримку українському Президенту Володимиру Зеленському та заявили про готовність підтримати будь-які рішення, які він ухвалить щодо внутрішніх українських питань. У документі наголошено, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, а рішення щодо території мають ухвалюватися народом України після запровадження надійних гарантій безпеки.
Також зазначено, що окремі питання потребуватимуть врегулювання на завершальних етапах переговорів. Лідери підтвердили готовність підтримати президента України у проведенні консультацій із суспільством, якщо в цьому виникне потреба.
У заяві підкреслюється, що жодні домовленості не вважаються остаточними, доки не буде узгоджено всі елементи, а сторони мають інтенсивно працювати над рішенням, здатним забезпечити стале припинення бойових дій. Окремо наголошено, що будь-яка угода повинна гарантувати довгострокову безпеку та єдність євроатлантичного регіону і зберігати ключову роль НАТО у стримуванні загроз.
Лідери заявили, що Росія має продемонструвати готовність до досягнення міцного миру, погодившись на мирний план президента США Дональда Трампа та уклавши домовленість про припинення вогню. Вони домовилися й надалі посилювати тиск на Москву, аби спонукати її до серйозних переговорів.
Учасники зустрічі також зобов’язалися працювати над досягненням подальшого прогресу в найближчі дні та тижні для спільного укладення й схвалення угоди про справедливий і тривалий мир. Вони підтвердили підтримку президента Зеленського та народу України у протидії незаконному вторгненню Росії та в зусиллях зі встановлення справедливого і стійкого миру.
