ЕС обнародовал план гарантий безопасности для Украины из шести пунктов

В совместном заявлении подчеркнута недопустимость изменения границ силой и право украинцев самостоятельно решать вопросы территории.

Евросоюз представил план гарантий безопасности для Украины, состоящий из шести ключевых пунктов, и предостерег от любых попыток изменить международно признанные границы силовым путем. В документе подчеркивается, что решения по территориальным вопросам принадлежат исключительно украинскому народу.

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на официальном сайте президента Финляндии. В нем отмечается, что лидеры согласились: безопасность, суверенитет и благосостояние Украины являются неотъемлемой составляющей более широкой евроатлантической безопасности. Также подчеркивается, что Украина и ее народ имеют право на независимое, суверенное и безопасное будущее без угрозы повторной российской агрессии.

Как говорится в совместном заявлении, лидеры США и стран Европы договорились:

Оказывать Украине постоянную и значительную поддержку в развитии ее вооруженных сил, которые должны оставаться на мирном уровне численности 800 000 человек, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию Украины.

«Многонациональные силы Украина» под руководством Европы, которые будут состоять из взносов стран, желающих этого, в рамках Коалиции желающих и будут поддерживаться США. Они будут помогать в восстановлении украинских вооруженных сил, обеспечении безопасности украинского неба и поддержании более безопасного моря, в частности путем действий внутри Украины.

Механизм мониторинга и проверки соблюдения режима прекращения огня под руководством США при международном участии для обеспечения раннего предупреждения о любых будущих нападениях, а также определения и реагирования на любые нарушения, а также механизм деконфликта для работы над взаимными действиями по деэскалации, которые могут быть предприняты на благо всех сторон.

Юридическое обязательство, подлежащее национальным процедурам, принимать меры для восстановления мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения. Эти меры могут включать вооруженные силы, разведывательную и логистическую помощь, экономические и дипломатические действия.

Инвестировать в будущее процветание Украины, включая выделение значительных ресурсов для восстановления и реконструкции, взаимовыгодные торговые соглашения и учет необходимости компенсации России за причиненный Украине ущерб. В этом ключе российские суверенные активы в Европейском Союзе были обездвижены.

Решительно поддерживать вступление Украины в Европейский Союз.

Лидеры выразили поддержку украинскому Президенту Владимиру Зеленскому и заявили о готовности поддержать любые решения, которые он примет по внутренним украинским вопросам. В документе подчеркнуто, что международные границы не могут изменяться силой, а решения по территории должны приниматься народом Украины после введения надежных гарантий безопасности.

Также отмечено, что отдельные вопросы потребуют урегулирования на завершающих этапах переговоров. Лидеры подтвердили готовность поддержать президента Украины в проведении консультаций с обществом, если в этом возникнет необходимость.

В заявлении подчеркивается, что никакие договоренности не считаются окончательными, пока не будут согласованы все элементы, а стороны должны интенсивно работать над решением, способным обеспечить устойчивое прекращение боевых действий. Отдельно подчеркнуто, что любое соглашение должно гарантировать долгосрочную безопасность и единство евроатлантического региона и сохранять ключевую роль НАТО в сдерживании угроз.

Лидеры заявили, что Россия должна продемонстрировать готовность к достижению прочного мира, согласившись на мирный план президента США Дональда Трампа и заключив соглашение о прекращении огня. Они договорились и в дальнейшем усиливать давление на Москву, чтобы побудить ее к серьезным переговорам.

Участники встречи также обязались работать над достижением дальнейшего прогресса в ближайшие дни и недели для совместного заключения и одобрения соглашения о справедливом и прочном мире. Они подтвердили поддержку президента Зеленского и народа Украины в противодействии незаконному вторжению России и в усилиях по установлению справедливого и устойчивого мира.

