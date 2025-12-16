  1. В Україні
Припинення вогню між Україною та Росією до Різдва малоймовірне – прем’єр Польщі Туск

08:30, 16 грудня 2025
Прем’єр Польщі заявив, що Москва не зацікавлена у серйозних переговорах і закликав до посилення тиску Заходу.
Припинення вогню між Україною та Росією до Різдва малоймовірне – прем’єр Польщі Туск
Фото: ua.news
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає малоймовірним досягнення припинення вогню між Україною та Росією до Різдва, оскільки, за його словами, російська сторона наразі не демонструє зацікавленості в серйозних мирних переговорах або зупиненні бойових дій.

«Росіяни наразі, здається, не зацікавлені в серйозних мирних переговорах або припиненні вогню. Потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що Захід справді не дозволить себе розділити. Тоді переговори можуть набути конкретного характеру. Але до Різдва це виглядає дуже малоймовірним», — сказав Туск, цитує Onet.

Він зробив цю заяву в ніч на вівторок під час перельоту з Берліна до Гельсінкі, де у вівторок має відбутися саміт Східного флангу Європейського Союзу.

