Припинення вогню між Україною та Росією до Різдва малоймовірне – прем’єр Польщі Туск

Прем’єр Польщі заявив, що Москва не зацікавлена у серйозних переговорах і закликав до посилення тиску Заходу.

Фото: ua.news

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає малоймовірним досягнення припинення вогню між Україною та Росією до Різдва, оскільки, за його словами, російська сторона наразі не демонструє зацікавленості в серйозних мирних переговорах або зупиненні бойових дій.

«Росіяни наразі, здається, не зацікавлені в серйозних мирних переговорах або припиненні вогню. Потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що Захід справді не дозволить себе розділити. Тоді переговори можуть набути конкретного характеру. Але до Різдва це виглядає дуже малоймовірним», — сказав Туск, цитує Onet.

Він зробив цю заяву в ніч на вівторок під час перельоту з Берліна до Гельсінкі, де у вівторок має відбутися саміт Східного флангу Європейського Союзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.