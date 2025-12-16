Прекращение огня между Украиной и Россией до Рождества маловероятно – премьер Польши Туск

Премьер Польши заявил, что Москва не заинтересована в серьезных переговорах и призвал к усилению давления Запада.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает маловероятным достижение прекращения огня между Украиной и Россией до Рождества, поскольку, по его словам, российская сторона пока не демонстрирует заинтересованности в серьезных мирных переговорах или прекращении боевых действий.

«Россияне пока, кажется, не заинтересованы в серьезных мирных переговорах или прекращении огня. Нужно еще большее давление и демонстрация того, что Запад действительно не позволит себя разделить. Тогда переговоры могут приобрести конкретный характер. Но до Рождества это выглядит очень маловероятным», — сказал Туск, цитирует Onet.

Он сделал это заявление в ночь на вторник во время перелета из Берлина в Хельсинки, где во вторник должен состояться саммит Восточного фланга Европейского Союза.

