Во Львовской области псевдосотрудники банка украли у клиентов более 800 тысяч гривен

Злоумышленники звонили клиентам, выдавали себя за сотрудников службы безопасности банка и убеждали перевести деньги на подконтрольные им счета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области задержали трёх злоумышленников, подозреваемых в масштабном банковском мошенничестве. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, фигуранты звонили клиентам банка, представлялись сотрудниками службы безопасности учреждения и убеждали перевести деньги на якобы «безопасные» счета, которые на самом деле контролировали сами.

В результате аферисты обманули 20 клиентов, завладев средствами на сумму более 800 тысяч гривен.

В состав преступной группы входили трое жителей Львовской области — 31-летний организатор и две исполнительницы в возрасте 29 и 32 лет. Они действовали по чёткой схеме, соблюдали конспирацию, часто меняли арендованные квартиры и номера мобильных телефонов, чтобы избежать разоблачения.

Во время обысков правоохранители изъяли средства связи, компьютерную технику, банковские карты, черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности.

Фигурантам сообщено о подозрениях: организатору — в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.5 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, исполнительницам — в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.