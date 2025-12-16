  1. В Україні

Сцена з бойовика на вулицях Одеси: чоловік з пістолетом відібрав автомобіль у таксиста

07:54, 16 грудня 2025
Нападник пояснив свої дії бажанням «покататися», однак тепер йому загрожує до восьми років ув’язнення.
Сцена з бойовика на вулицях Одеси: чоловік з пістолетом відібрав автомобіль у таксиста
В Одесі завершили досудове розслідування резонансного нападу на таксиста. До суду скеровано обвинувальний акт щодо чоловіка, який, погрожуючи пістолетом, відібрав у водія автомобіль. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався наприкінці серпня у Київському районі міста. 39-річний таксист щойно підвіз пасажирку та залишився в автівці, очікуючи наступного замовлення. У цей момент до салону раптово увірвався невідомий чоловік — в окулярах і медичній масці. Погрожуючи пістолетом, він наказав водієві негайно залишити автомобіль.

Зловмисник сів за кермо і поїхав у невідомому напрямку, а потерпілий одразу звернувся до поліції.

Правоохоронці швидко встановили особу нападника та розшукали його — у тому ж районі, де стався злочин. Підозрюваним виявився 30-річний місцевий житель.

Під час слідства чоловік пояснив свої дії доволі легковажно: мовляв, хотів лише «покататися» на чужому авто і згодом повернути його власнику. За його словами, машину він залишив неподалік місця злочину через технічну несправність.

Автомобіль вартістю понад 220 тисяч гривень поліцейські повернули законному власнику. Самого ж фігуранта затримали у процесуальному порядку. У нього вилучили газовий пістолет, справжність якого підтвердила експертиза, а також предмети, якими він намагався приховати зовнішність.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень. Цим правом чоловік згодом скористався.

Фігуранту інкримінують закінчений замах на незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднаний із погрозою застосування насильства, що не є небезпечним для життя потерпілого. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Наразі обвинувальний акт уже передано до суду.

