Сцена из боевика на улицах Одессы: мужчина с пистолетом отобрал автомобиль у таксиста

07:54, 16 декабря 2025
Нападавший объяснил свои действия желанием «покататься», однако теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.
В Одессе завершили досудебное расследование резонансного нападения на таксиста. В суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, который, угрожая пистолетом, завладел автомобилем водителя. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в конце августа в Киевском районе города. 39-летний таксист только что подвез пассажирку и остался в автомобиле, ожидая следующий заказ. В этот момент в салон внезапно ворвался неизвестный мужчина — в очках и медицинской маске. Угрожая пистолетом, он приказал водителю немедленно покинуть автомобиль.

Злоумышленник сел за руль и уехал в неизвестном направлении, а потерпевший сразу обратился в полицию.

Правоохранители быстро установили личность нападавшего и разыскали его — в том же районе, где произошло преступление. Подозреваемым оказался 30-летний местный житель.

Во время следствия мужчина объяснил свои действия довольно легкомысленно: мол, хотел лишь «покататься» на чужом авто и впоследствии вернуть его владельцу. По его словам, автомобиль он оставил недалеко от места преступления из-за технической неисправности.

Автомобиль стоимостью более 220 тысяч гривен полицейские вернули законному владельцу. Самого же фигуранта задержали в процессуальном порядке. У него изъяли газовый пистолет, подлинность которого подтвердила экспертиза, а также предметы, с помощью которых он пытался скрыть внешность.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен. Этим правом мужчина впоследствии воспользовался.

Фигуранту инкриминируют оконченное покушение на незаконное завладение транспортным средством, сопряженное с угрозой применения насилия, не опасного для жизни потерпевшего. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время обвинительный акт уже передан в суд.

