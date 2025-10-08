Податкова служба у Рівненській області пояснила порядок планової документальнох перевірки.

Зазначається, що відповідно до абзацу першого пункту 77.4 статті 77 Податкового кодексу рішення про проведення документальної планової перевірки оформлюється наказом керівника (або уповноваженої особи) контролюючого органу.

Але саме по собі прийняття такого наказу ще не дає підстав для початку перевірки: закон встановлює обов’язкову процедуру інформування платника податків, а саме відповідно до абзацу другого пункту 77.4 статті 77 Кодексу, право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому (його представнику) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано (вручено) у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Згідно з пунктом 42.2 статті 42 Кодексу, документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті, за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

Таким чином, навіть якщо платник фізично не отримав документ, який йому було належним чином направлено відповідно до вказаної адреси — вважається, що вимога закону виконана.

Більше того, абзац другий пункту 42.5 статті 42 Кодексу передбачає, що у випадку неможливості вручення (наприклад, через відсутність представників, відмову прийняти документи або незнаходження платника за адресою), документ вважається врученим у день, коли поштове відділення зробило відповідну відмітку в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

