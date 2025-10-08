В ГНС объяснили, когда плановая документальная проверка считается начатой

Решение о проведении документальной проверки оформляется приказом руководителя контролирующего органа.

Налоговая служба в Ровенской области объяснила порядок плановой документальной проверки.

Отмечается, что в соответствии с абзацем первым пунктом 77.4 статьи 77 Налогового кодекса решение о проведении документальной плановой проверки оформляется приказом руководителя (или уполномоченного лица) контролирующего органа.

Но само по себе принятие такого приказа еще не дает оснований для начала проверки: закон устанавливает обязательную процедуру информирования налогоплательщика, а именно в соответствии с абзацем второго пункта 77.4 статьи 77 Кодекса, право на проведение документальной плановой проверки налогоплательщика предоставляется только в случае, если ему (его представителю) не позднее чем за 10 календарных дней до дня проведения указанного 42 настоящего Кодекса, копию приказа о проведении документальной плановой проверки и письменное уведомление с указанием даты начала такой проверки.

Согласно пункту 42.2 статьи 42 Кодекса, документы считаются должным образом врученными, если они направлены в порядке, определенном пунктом 42.4 настоящей статьи, по адресу (местонаханию, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении или лично вручены налогоплательщику (его представителю).

Таким образом, даже если плательщик физически не получил документ, который ему был должным образом направлен в соответствии с указанным адресом, считается, что требование закона выполнено.

Более того, абзац второй пункта 42.5 статьи 42 Кодекса предусматривает, что в случае невозможности вручения (например, из-за отсутствия представителей, отказа принять документы или ненахождения плательщика по адресу), документ считается врученным в день, когда почтовое отделение сделало соответствующую отметку в уведомлении о вручении с указанием причин.

