Жінка з Дніпра втягнула сина в «дорослі відео» та віддала дитину іноземцю для розбещення

Горе-мати знімала «дорослі відео» за участю 11-річного сина.

У Дніпрі винесли вирок жінці, яка разом із дорослим сином та їхнім знайомим залучала свого неповнолітнього сина до створення та розповсюдження "дорослих відео". Про це розповіли у прокуратурі.

Суд призначив жінці покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна. Її старшому сину визначено 5 років ув'язнення умовно, з випробувальним терміном у 2 роки.

З’ясовано, що упродовж 2022–2024 років обвинувачена разом зі старшим сином та знайомим займалася створенням і поширенням "дорослого контенту" за участю дитини. Для зйомок вона використовувала свого 11-річного сина.

Вони створили сторінку у соцмережі та закритий Telegram-канал, де за грошову винагороду розповсюджували заборонені фото- та відеоматеріали.

Крім цього, жінка передала свого малолітнього сина іноземцю, який розбещував дитину.

Горе-мати свою вину визнала у повному обсязі та до набрання вироком законної сили перебуватиме під вартою.

Щодо її спільника судовий розгляд триває.

