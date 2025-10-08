Практика судов
  1. В Украине

Женщина из Днепра втянула сына во «взрослые видео» и отдала ребенка иностранцу для развращения

21:41, 8 октября 2025
Горе-мать снимала «взрослые видео» с участием 11-летнего сына.
В Днепре вынесли приговор женщине, которая вместе со взрослым сыном и их знакомым привлекала своего несовершеннолетнего сына к созданию и распространению "взрослых видео". Об этом рассказали в прокуратуре.

Суд назначил женщине наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества. Ее старшему сыну определено 5 лет заключения условно, с испытательным сроком в 2 года.

Выяснено, что на протяжении 2022-2024 годов обвиняемая вместе со старшим сыном и знакомым занималась созданием и распространением "взрослого контента" с участием ребенка. Для съемок она использовала своего 11-летнего сына.

Они создали страницу в соцсети и закрытый Telegram-канал, где за денежное вознаграждение распространяли запрещенные фото- и видеоматериалы.

Кроме этого, женщина передала своего малолетнего сына иностранцу, который развращал ребенка.

Горе-мать свою вину признала в полном объеме и до вступления приговора в законную силу будет находиться под стражей.

Относительно ее сообщника судебное разбирательство продолжается.

