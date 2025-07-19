Правительство в борьбе с бюрократией обновило правила создания госcистем

Кабинет Министров принял постановление №893, которое меняет подходы к созданию и развитию государственных информационных систем. Документ упрощает процедуры, обновляет стандарты и открывает рынок для более широкого круга ИТ-компаний. Как отмечают в Минцифры, в приоритете — международные подходы, эффективность и безопасность.
Что меняется
Новые правила предусматривают:
Как это работает
Ранее министерства должны были готовить 5–7 обязательных документов, проходить длительные согласования и использовать устаревшие стандарты. Теперь — минимум документации, прозрачные требования, современные системы безопасности и свободный выбор исполнителя. Сроки разработки сокращаются с месяцев до недель.
Что получит государство
Прозрачный и стандартизированный процесс разработки ИТ-решений, больше участников в тендерах, лучшее качество за меньшую цену, меньше бюрократии и ускорение цифровизации.
Для бизнеса — четкие и равные правила, возможность работать по международным стандартам без искусственных барьеров.
Кроме того, как подчеркивают в Минцифры, это существенно ускорит цифровую трансформацию и сократит расходы.
Напомним, первый вице-премьер-министр — глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что планирует запустить «аналог DOGE для нескольких проектов».
Международная интеграция
Новые правила позволяют привлекать иностранные компании к созданию государственных ИТ-систем Украины — по стандартам, действующим во всем мире. Это открывает путь к сотрудничеству, инвестициям и передаче опыта.
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