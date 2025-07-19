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Правительство в борьбе с бюрократией обновило правила создания госcистем

09:07, 19 июля 2025
Кабмин принял постановление, обновляющее подходы к разработке государственных информационных систем.
Правительство в борьбе с бюрократией обновило правила создания госcистем
Источник фото: Adobe Stock
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Кабинет Министров принял постановление №893, которое меняет подходы к созданию и развитию государственных информационных систем. Документ упрощает процедуры, обновляет стандарты и открывает рынок для более широкого круга ИТ-компаний. Как отмечают в Минцифры, в приоритете — международные подходы, эффективность и безопасность.

Что меняется

Новые правила предусматривают:

  • Меньше бумаг — для запуска системы достаточно лишь технических требований и техзадания, без рабочей и эксплуатационной документации.
    • Международные стандарты — вместо устаревших советских норм используются ISO и IEEE.
    • Обновленная кибербезопасность — комплексные системы защиты информации (КСЗИ) заменяются современными системами информационной безопасности (СИБ).
    • Электронная документация — разрешено использование облачных технологий и открытого кода.
    • Без роялти за госуслуги — запрещены лицензии с выплатой роялти, что исключает вендорлок и стимулирует конкуренцию.

Как это работает

Ранее министерства должны были готовить 5–7 обязательных документов, проходить длительные согласования и использовать устаревшие стандарты. Теперь — минимум документации, прозрачные требования, современные системы безопасности и свободный выбор исполнителя. Сроки разработки сокращаются с месяцев до недель.

Что получит государство

Прозрачный и стандартизированный процесс разработки ИТ-решений, больше участников в тендерах, лучшее качество за меньшую цену, меньше бюрократии и ускорение цифровизации.
Для бизнеса — четкие и равные правила, возможность работать по международным стандартам без искусственных барьеров.

Кроме того, как подчеркивают в Минцифры, это существенно ускорит цифровую трансформацию и сократит расходы.
Напомним, первый вице-премьер-министр — глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что планирует запустить «аналог DOGE для нескольких проектов».

Международная интеграция

Новые правила позволяют привлекать иностранные компании к созданию государственных ИТ-систем Украины — по стандартам, действующим во всем мире. Это открывает путь к сотрудничеству, инвестициям и передаче опыта.

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Кабинет Министров Украины

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