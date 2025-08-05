Президент Туреччини Ердоган найближчими днями здійснить візит до України

Реджеп Таїп Ердоган найближчим днями відвідає Київ.

Фото: president.gov.ua

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчим днями прибуде до Києва на запрошення Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомило турецьке видання Turkiye Gazetesi з посиланням на українського посла в Анкарі Нарімана Джеляла.

«Посол України в Анкарі Наріман Джелял оголосив, що президент Ердоган незабаром відвідає Київ, і однією з найважливіших тем переговорів буде ратифікація угоди про вільну торгівлю», - заявило видання.

Також там додають, що під час перемовин лідери мають обговорити зусилля Туреччини щодо мирного врегулювання війни, розв’язаної Росією проти України.

Раніше Ердоган закликав Путіна продовжити у Стамбулі мирні переговори щодо завершення війни.

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