РФ скасувала мораторій на ракети середньої дальності — у ЦПД РНБО пояснили, чи є загроза для України

У РНБО відреагували на заявили РФ про відмову від мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності.

Фото: instagram.com/andrii___kovalenko

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РФ відмовилася від мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності (РСМД), але ця заява є лише формальною, адже РФ вже розмістила такі ракети у Криму. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Він підкреслив, що така заява росіян є формальністю, адже такі ракети вже були напоготові з 2019 року. Це сталось після того, як президент США Дональд Трамп вийшов з ДРСМД через російське порушення.

«Іскандери» вже тоді опинились у Криму. Тепер це подають як «відповідь» на «західну ескалацію» і допомогу Україні, але сенс суто пропагандистський», - каже Коваленко.

На його думку, таке рішення окупантів нічого не змінить у балансі сил, «хіба що Москва зможе далі лякати «Орєшніком» у Білорусі.

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