РФ отменила мораторий на ракеты средней дальности — в ЦПД СНБО объяснили, есть ли угроза для Украины

В СНБО отреагировали на заявление РФ об отказе от моратория на развертывание ракет средней и малой дальности.

Фото: instagram.com/andrii___kovalenko

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РФ отказалась от моратория на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД), но это заявление является лишь формальностью, ведь РФ уже разместила такие ракеты в Крыму. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что подобное заявление россиян — формальность, поскольку такие ракеты уже были готовы с 2019 года. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп вышел из ДРСМД из-за нарушения со стороны России.

«Искандеры» уже тогда оказались в Крыму. Теперь это подают как «ответ» на «западную эскалацию» и помощь Украине, но смысл сугубо пропагандистский», — говорит Коваленко.

По его мнению, такое решение оккупантов ничего не изменит в балансе сил, «разве что Москва сможет дальше пугать «Орешником» в Беларуси».

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