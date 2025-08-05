5 серпня – яке сьогодні свято та головні події

5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора та Всесвітній день устриць.

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У вівторок, 5 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора. Перший електричний світлофор був створений для регулювання руху на перехрестях і підвищення безпеки дорожнього руху. Він замінив старі ручні системи, які часто були менш ефективними і безпечними. Винахід світлофора значно знизив кількість аварій і зробив рух на дорогах більш організованим.

Також 5 серпня Всесвітній день устриць. Його почали святкувати у ХХ столітті, з метою популяризувати цей делікатес і підкреслити його важливість у гастрономії багатьох країн. Устриці — не просто смачний продукт, але й символ розкоші, свіжості і екологічної чистоти. У цей день у багатьох прибережних містах влаштовують фестивалі устриць з дегустаціями, майстер-класами та конкурсами.

Яке сьогодні церковне свято

5 серпня віряни святкують день пам’яті святого мученика Євсигнія. Євсигній походив із знатної та благочестивої сім’ї. Він був військовим або посадовцем за походженням, відомим своєю мудрістю, мужністю та вірою. У період гонінь на християн, які часто траплялися у Римській імперії, Євсигній відмовився зректися християнства і приносити жертви язичницьким богам.

Календар важливих подій за 5 серпня

1420 рік — чеські таборити оприлюднюють свою програму — “12 празьких статей”, яка закликає викорінити розкіш, усунути моральне зло та скасувати іконопоклоніння;

1583 рік — англійський мореплавець Гемфрі Гілберт проголошує острів Ньюфаундленд власністю Англії;

1772 рік — відбувається перший поділ території Речі Посполитої;

1789 рік — у Франції офіційно скасовують кріпацтво;

1884 рік — закладають фундамент першої частини Статуї Свободи в Нью-Йорку;

1858 рік — починає працювати перший трансатлантичний телеграфний зв’язок;

1886 рік — в США виходить перша україномовна газета “Америка”;

1914 рік — в Клівленді встановлюють перші у світі електричні світлофори;

1924 рік — в Туреччині забороняють багатоженство;

1965 рік — спалахує війна між Індією та Пакистаном;

1991 рік — спортсмен Сергій Бубка встановлює світовий рекорд зі стрибків із жердиною — 6 метрів 10 сантиметрів;

2016 рік — в Ріо-де-Жанейро офіційно відкривають XXXI Літні Олімпійські ігри;

2022 рік — засновують відзнаку президента України “За оборону України” як визнання мужності та захисту країни.

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