У Рівному шестеро осіб заблокували авто ТЦК і вимагали звільнити мобілізованого

Під час з’їзду на узбіччя авто ТЦК потрапило в ДТП з одним із автомобілів порушників.

Фото: rivnenews.com.ua

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На об’їзній дорозі Рівного два цивільні автомобілі заблокували транспорт ТЦК, який перевозив військовозобов’язаного до центру підготовки підрозділів.

У Тернопільському обласному ТЦК зробили заяву щодо інциденту.

Там зазначили, що 4 серпня близько 19:00, на об’їзній дорозі Рівного два цивільні автомобілі заблокували транспорт Кременецького районного ТЦК та СП, який перевозив військовозобов’язаного. Під час з’їзду на узбіччя їхнє авто потрапило в ДТП з одним із автомобілів порушників. Після цього шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати їм військовозобов’язаного.

«Старший машини викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним заблокувався всередині автомобіля, оскільки шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати військовозобов’язаного їм», - розповіли у ТЦК.

На місці інциденту працювали представники Нацполіції та Військової служби правопорядку. Військовослужбовця та військовозобов’язаного доставили до медзакладу.

Поліція встановлює обставини події та осіб, які перешкоджали роботі військових.

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