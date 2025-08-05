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Добір суддів у місцеві суди: 5 серпня розпочинається тестування загальних знань у сфері права та знань — графік

09:59, 5 серпня 2025
Тестування, як другий етап кваліфікаційного іспиту, відбуватиметься з 5 до 26 серпня.
Добір суддів у місцеві суди: 5 серпня розпочинається тестування загальних знань у сфері права та знань — графік
Фото: ВККС
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Для 7 239 кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду 5 серпня розпочинається тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду. Про це повідомила Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Тестування, як другий етап кваліфікаційного іспиту, відбуватиметься з 5 до 26 серпня 2025 року в двох приміщеннях: Вища кваліфікаційна комісія суддів України (місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9) та економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (місто Київ, вулиця Васильківська, 90А).

Тривалість тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду – 100 хвилин (максимально можливий бал в інформаційній системі – 100; максимально можливий бал із застосуванням коефіцієнту 1,5 – 150 балів).

Учасник тестування вважається таким, що не склав іспиту, зокрема, у разі набрання менше 75 відсотків максимально можливого бала за складання тестування (менше 75 балів в інформаційні системі або менше 112,5 балів із застосуванням коефіцієнту 1,5).

Кого допустять до третього етапу іспиту

До третього етапу іспиту (тестування когнітивних здібностей) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 75 відсотків максимально можливого бала, у кількості не більше:

- 4 200 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого загального суду;

- 600 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого адміністративного суду;

- 600 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого господарського суду.

У разі якщо двоє і більше кандидатів на посаду судді та суддів отримали однаковий найнижчий прохідний бал другого етапу кваліфікаційного іспиту, до третього етапу кваліфікаційного іспиту допускаються всі такі кандидати на посаду судді та судді.

Графіки складання тестування

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів 25 липня 2025 року затвердила результати тестування на знання історії української державності, яке кандидати на посади суддів та судді, які бажають перевестися в інші суди, виконували з 15 по 24 липня. Також стали відомі фактори, які дозволили більшості претендентів на посади суддів пройти далі.

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суддя ВККС

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