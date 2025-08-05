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Після 12 років боротьби — британець відмовився від спроб знайти жорсткий диск з біткоїнами, який помилково викинув на смітник

10:17, 5 серпня 2025
Історія Джеймса Гауеллса ляже в основу документального фільму.
Після 12 років боротьби — британець відмовився від спроб знайти жорсткий диск з біткоїнами, який помилково викинув на смітник
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Історія айтішника з Британії, який випадково викинув жорсткий диск із криптовалютою на сотні мільйонів доларів, стала однією з найвідоміших цифрових драм сучасності. Після понад десятиліття юридичних боїв і невдалих спроб врятувати «золото крипти» з-під купи сміття, Джеймс Гауеллс офіційно завершує пошуки. Його історія ляже в основу документального фільму. Про це повідомляє Dailygalaxy.

Як усе почалося

У 2013 році Джеймс Гауеллс, IT-фахівець із Ньюпорта, Уельс, під час прибирання офісу випадково викинув жорсткий диск. На ньому зберігалися приватні ключі до гаманця з 8000 Bitcoin. Тоді вартість криптовалюти становила близько $8 мільйонів. Але з роками курс зріс у десятки разів — сьогодні цей втрачений цифровий скарб оцінюється в близько $742 мільйони.

Жорсткий диск опинився на міському сміттєзвалищі. І хоча спочатку це здавалося прикрою, але не критичною втратою, з часом ситуація перетворилася на фінансову катастрофу.

Гонитва за криптоскарбом

Гауеллс не сидів склавши руки. Він розробив амбітний план: використати дрони зі штучним інтелектом та роботизовані системи для безпечного пошуку жорсткого диска без шкоди для довкілля. Він навіть готовий був повністю профінансувати операцію самотужки — єдине, чого йому бракувало, це дозвіл міської ради Ньюпорта на доступ до полігону.

Але чиновники не дали «зелене світло». Влада посилалася на екологічні ризики — можливе виділення токсичних газів і загрозу для водних джерел. Ба більше, за британським законодавством, усе, що потрапило на сміттєзвалище, юридично належить самому полігону.

Судова крапка

У 2024 році, після 11 років спроб, британський суд остаточно відхилив позов Гауеллса, визнавши його пошуки безперспективними. Причини — складні технічні умови, в яких опинився диск: волога, тиск, висока температура та час. Навіть якби дозвіл на пошук дали, шансів, що диск збережеться в робочому стані, практично немає.

Таким чином, офіційно історія пошуків добігла кінця. Але її значення — глобальне: це нагадування про ризики, пов’язані з цифровими активами, де втрата одного ключа може коштувати цілий статок.

Документалка — новий етап історії

Попри завершення юридичної боротьби, історія Гауеллса триває. Продюсерська компанія з Лос-Анджелеса LEBUL придбала права на екранізацію цієї епопеї. Документальний серіал під назвою «The Buried Bitcoin: The Real-Life Treasure Hunt of James Howells» (укр. «Похований біткоїн: справжнє полювання за скарбом Джеймса Гауеллса») вийде наприкінці 2025 року.

У фільмі покажуть усі ключові моменти: від фатальної помилки до детального плану порятунку криптовалюти, а також його судову боротьбу. Автори обіцяють візуальні ефекти та CGI, що оживлять цю неймовірну історію.

Гауеллс коментує: «Уперше я зможу показати світові, що саме ми хотіли зробити. І хоч суд поставив крапку, я не збираюся здаватися».

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криптовалюта Велика Британія

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