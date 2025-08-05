Для кандидатов на должности судей апелляционных административных и апелляционных хозяйственных судов утвердили порядок подачи заявлений

ВККС утвердила порядок подачи кандидатом на вакантную должность судьи в апелляционном административном и апелляционном хозяйственном судах заявления о намерении занять должность судьи.

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Высшая квалификационная комиссия судей приняла решение об утверждении порядка подачи кандидатом на вакантную должность судьи в апелляционном административном и апелляционном хозяйственном судах в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями), заявления о намерении занять должность судьи с указанием конкретного суда.

Дата и время подачи заявления для кандидатов на вакантные должности судей в апелляционных административных судах — 15 августа 2025 года в 9:00.

Начало регистрации кандидатов — в 08:30.

Дата и время подачи заявления для кандидатов на вакантные должности судей в апелляционных хозяйственных судах — 15 августа 2025 года в 10:00.

Начало регистрации кандидатов — в 09:30.

Кандидатам на должность судьи, которые намерены подать заявление, необходимо лично явиться в помещение Комиссии по адресу: город Киев, улица Генерала Шаповала, 9, в установленные дату и время регистрации и иметь при себе паспорт гражданина Украины.

«Если кандидат по уважительным причинам не может явиться в установленную Комиссией дату и время, он имеет право заранее подать такое заявление непосредственно в помещении Комиссии», — добавили в Комиссии.

Форма заявления о намерении занять должность судьи в апелляционном административном или апелляционном хозяйственном суде:

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