США планируют построить ядерный реактор на Луне к 2030 году — NASA ускоряет программу

NASA объявит о планах создать ядерный реактор на Луне к 2030 году, чтобы опередить Китай в новой космической гонке.

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Правительство США планирует построить ядерный реактор на Луне к 2030 году. Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на внутренние документы NASA.

Так, исполняющий обязанности главы NASA и министр транспорта США Шон Даффи на этой неделе объявит об ускорении планов по строительству ядерного реактора на Луне. Это станет его первым крупным шагом на посту главы космического агентства.

Новый этап во «второй космической гонке»

Идея строительства ядерного реактора на Луне обсуждалась в NASA и ранее, однако теперь проект получил более четкий график реализации. В агентстве отмечают, что это частина более широкой стратегии США в рамках «второй космической гонки» — на фоне растущих амбиций Китая и России по освоению Луны.

«Речь идет о победе во второй космической гонке», — заявил один из высокопоставленных чиновников NASA на условиях анонимности.

Документы также указывают, что Китай планирует уже в 2030 году высадить первого тайконавта на поверхность Луны. Именно поэтому США стремятся успеть с запуском собственного реактора к этой дате. Его мощность должна составить 100 киловатт — достаточно для обеспечения базовых нужд астронавтов на Луне.

В документе говорится, что страна, которая первой установит реактор, сможет «объявить зону, закрытую для других», что значительно ограничит присутствие США на спутнике Земли.

Что предусматривает новая инициатива NASA

Распоряжение требует от NASA:

объявить конкурс на проектирование реактора;

собрать предложения от компаний в течение 60 дней;

назначить руководителя проекта.

NASA уже финансировало исследование ядерного реактора мощностью 40 кВт, однако новая цель — увеличить мощность и успеть до 2030 года.

Несмотря на то, что Пентагон недавно закрыл совместную программу по ядерному ракетному двигателю, NASA планирует продолжить развитие ядерных технологий в космосе. Как отмечают в агентстве, отказ от финансирования ядерной тяги не означает, что технология утратила свою актуальность.

Планы по замене МКС

Кроме лунного проекта, Даффи также инициировал ускорение процесса замены Международной космической станции (МКС), срок эксплуатации которой подходит к концу. Речь идет о переходе к коммерческим станциям, которые будут обслуживаться частными компаниями.

NASA планирует в течение шести месяцев после подачи запроса выбрать как минимум две компании для разработки новой орбитальной станции, запуск которой запланирован до 2030 года. В противном случае Китай останется единственной страной с постоянно населенной космической станцией на орбите.

Среди претендентов — Axiom Space, Vast и Blue Origin. Однако конгрессмены неоднократно выражали обеспокоенность тем, что NASA действует слишком медленно и не предоставляет компаниям необходимого финансирования.

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