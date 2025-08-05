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В Днепропетровской области разоблачили судью, который за взятку обещал «нужное» решение

10:37, 5 августа 2025
В НАБУ заявили, что судья требовал взятку за вынесение оправдательного приговора в отношении обвиняемого в уголовном производстве.
В Днепропетровской области разоблачили судью, который за взятку обещал «нужное» решение
Фото: НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили судью городского районного суда Днепропетровской области при получении неправомерной выгоды.

«По данным следствия, он требовал взятку за вынесение оправдательного приговора в отношении обвиняемого в уголовном производстве. После получения всей суммы выполнил обещанное», — заявили в НАБУ.

Также добавили, что по месту жительства и работы судьи проводились обыски.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Судя по фото, взятка находилась в пакете с яблоками и составляла до 3000 долларов США.

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НАБУ САП

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