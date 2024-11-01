В Одессе задержан глава общественной организации, который помогал мужчинам уклоняться от мобилизации

За свои «услуги» злоумышленник брал по 2500 долларов.

Фото: ОГП

В Одессе задержали и сообщили о подозрении главе одной из молодежных организаций в злоупотреблении влиянием, передает Офис Генерального прокурора.

Подозреваемый предлагал военнообязанным повлиять на должностных лиц РТЦК и СП для изготовления военно-учетных документов с отметкой «не пригоден в военное время».

Свое предложение мужчина подкреплял психологическим давлением на «клиентов», угрожая в случае несогласия содействовать немедленному призыву по мобилизации.

В ОГП добавили, что было задокументировано два эпизода противоправных действий, по каждому из которых подозреваемый получил по 2500 долларов США.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 757 тыс грн.

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