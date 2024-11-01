У Одесі затримали голову громадської організації, який допомогав чоловікам ухилятись від мобілізації

За свої «послуги» зловмисник брав по 2500 доларів.

Фото: ОГП

У Одесі затримали та повідомили про підозру голові однієї з молодіжних організацій у зловживанні впливом, передає Офіс Генерального прокурора.

Підозрюваний пропонував військовозобовʼязаним вплинути на посадових осіб РТЦК та СП для виготовлення військово-облікових документів з відміткою «не придатний у військовий час».

Свою пропозицію чоловік підкріплював психологічним тиском на «клієнтів», погрожуючи у разі незгоди сприяти негайному призову по мобілізації.

У ОГП додали, що було задокументовано два епізоди протиправної дій, за кожним з яких підозрюваний отримав по 2500 доларів США.

На даний час підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 757 тис грн.

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