Громадськість братиме участь в атестації керівників поліції на доброчесність – Кабмін подав законопроект

Поліцейські повинні проходити службу в поліції з дотриманням принципу доброчесності, перелік критеріїв якого затверджується Міністерством внутрішніх справ. Про це йдеться у законопроекті 12159, який Кабмін подав до Верховної Ради 28 жовтня.
Також законопроект уряду передбачає, що громадськість братиме участь в атестації керівників поліції на доброчесність.
«Атестування поліцейських, які займають керівні посади, здійснюється атестаційною комісією, до складу якої входить не менше 25% представників громадськості» - йдеться у змінах до закону про Національну поліцію.
Атестування поліцейських проводиться з метою оцінки їх ефективності, а також ділових, професійних, особистих якостей, доброчесності, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри.
Під час атестування поліцейських, які займають керівні посади, оцінювання їхніх управлінських якостей (компетенцій) проводиться атестаційними комісіями в електронній системі управління персоналом, а його результати оприлюднюються на офіційному вебсайті органу поліції, у якому призначено атестування, та враховуються під час ухвалення управлінських кадрових рішень.
Конкурс на посаду поліцейського обов’язково проводиться:
Нагадаємо, Єврокомісія у звіті про розширення вказала, що Україна повинна «запровадити прозорі та засновані на заслугах процедури найму та відбору на керівні посади в центральних і регіональних управліннях Національної поліції та Державного бюро розслідувань (ДБР) із значним залученням незалежних експертів, а також жорсткі дисциплінарні та антикорупційні правила, спрямовані на місцевий контекст та усунення реальних корупційних ризиків».
Кабмін пояснює, що подав законопроект на виконання Антикорупційної програми, де передбачено подання законопроекту, яким:
Раніше «Судово-юридична газета» публікувала повний перелік завдань на 2025 рік, які Єврокомісія визначила для України в сфері судової реформи.
Також ми писали, що Єврокомісія рекомендує вилучити з КПК норми щодо автоматичного закриття справ через сплив строків розслідування.
Автор: Наталя Мамченко
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