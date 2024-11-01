Громадськість братиме участь в атестації керівників поліції на доброчесність – Кабмін подав законопроект

В свою чергу, МВС затвердить перелік критеріїв доброчесності для поліцейських.

Поліцейські повинні проходити службу в поліції з дотриманням принципу доброчесності, перелік критеріїв якого затверджується Міністерством внутрішніх справ. Про це йдеться у законопроекті 12159, який Кабмін подав до Верховної Ради 28 жовтня.

Також законопроект уряду передбачає, що громадськість братиме участь в атестації керівників поліції на доброчесність.

«Атестування поліцейських, які займають керівні посади, здійснюється атестаційною комісією, до складу якої входить не менше 25% представників громадськості» - йдеться у змінах до закону про Національну поліцію.

Атестування поліцейських проводиться з метою оцінки їх ефективності, а також ділових, професійних, особистих якостей, доброчесності, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри.

Під час атестування поліцейських, які займають керівні посади, оцінювання їхніх управлінських якостей (компетенцій) проводиться атестаційними комісіями в електронній системі управління персоналом, а його результати оприлюднюються на офіційному вебсайті органу поліції, у якому призначено атестування, та враховуються під час ухвалення управлінських кадрових рішень.

Конкурс на посаду поліцейського обов’язково проводиться:

серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції;

серед кандидатів для призначення на керівні посади згідно з переліком, який затверджується МВС.

Нагадаємо, Єврокомісія у звіті про розширення вказала, що Україна повинна «запровадити прозорі та засновані на заслугах процедури найму та відбору на керівні посади в центральних і регіональних управліннях Національної поліції та Державного бюро розслідувань (ДБР) із значним залученням незалежних експертів, а також жорсткі дисциплінарні та антикорупційні правила, спрямовані на місцевий контекст та усунення реальних корупційних ризиків».

Кабмін пояснює, що подав законопроект на виконання Антикорупційної програми, де передбачено подання законопроекту, яким:

визначено, що на умовах конкурсу здійснюється призначення на посади керівників;

передбачено внесення змін з урахуванням рекомендацій щодо підвищення ефективності та якості роботи поліцейських комісій і процедури відбору, наданих за результатами аналітичного дослідження;

визначено в межах процедури атестування поліцейських критерії оцінювання ефективності діяльності поліцейських, зокрема доброчесність, управлінські компетенції та результативність роботи;

установлено, що оцінювання ефективності діяльності поліцейського в межах атестування проводиться в електронній системі управління персоналом;

передбачено оприлюднення на офіційному вебсайті Національної поліції України узагальнених результатів оцінювання ефективності поліцейських у межах атестування;

установлено, що співбесіда, як метод оцінювання управлінських компетенцій, проводиться лише для поліцейських, які обіймають керівні посади, комісією, до складу якої входить не менше 25% представників громадськості;

передбачено врахування під час ухвалення управлінських, кадрових рішень у Національній поліції України рейтингу оцінювання поліцейських та рекомендацій електронної системи оцінювання.

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Автор: Наталя Мамченко

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