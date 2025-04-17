ВККС оказалась в «объятиях» НАБУ и ГБР – Комиссия начинает тонуть в уголовных производствах

Проблемы, возникшие у члена ВККС Владимира Луганского, могут стать не только его проблемами.

Источник фото: ВККС

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В здании Высшей квалификационной комиссии судей сегодня утром снова проходили обыски, а также другие следственные действия.

В этот раз «визит» в главный кадровый орган судейской власти нанесли детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Если в марте некоторые аспекты деятельности ВККС, а также поведение заместителя председателя Комиссии Алексея Омельяна, заинтересовали Государственное бюро расследований, то теперь претензии возникли к другому члену ВККС – судье в отставке Владимиру Луганскому.

Владимир Луганский - судья Северодонецкого городского суда Луганской области в отставке. К исполнению обязанностей члена ВККС, несмотря на победу на соответствующем конкурсе в 2023 году, он смог приступить только в июне 2024 года, поскольку с 2022 года нес службу на должности разведчика артиллерийской группы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Официальная причина проведения следственных действий в отношении члена Комиссии – незаконное получение Владимиром Луганским 15% надбавки к должностному окладу судьи за наличие научной степени доктора философии в 2015-2020 годах, а также соответствующее незаконное получение им увеличенного размера пожизненного денежного содержания судьи после выхода в отставку в 2020-2025 годах.

Дело в том, что полученный Владимиром Луганским в 2011 году в «Межрегиональной академии управления персоналом» (МАУП) диплом доктора философии, согласно выводам Министерства образования и науки Украины, не отвечает установленным к таким документам требованиям и вообще отсутствует в каких-либо реестрах.

К тому же, в 2011 году МАУП в принципе не имел полномочий на выдачу дипломов доктора философии, а украинские учреждения высшего образования впервые начали присваивать научные степени доктора философии именно гражданам Украины, только с 2019 года.

Всего, согласно выводам НАБУ и САП, за десять лет Владимир Луганский незаконно получил 576 тыс. гривен.

Отметим, что «дипломный вопрос» Владимира Луганского уже давно не является большой тайной.

Еще Высший совет правосудия, который и назначал членов действующего состава ВККС на должности, в мае 2023 года пытался выяснить обстоятельства обретения Владимиром Луганским статуса доктора философии. Впрочем, каких-то четких объяснений члены ВСП тогда получить так и не смогли.

Уже после того, как Владимир Луганский начал свою деятельность в ВККС, общественная организация «Центр противодействия коррупции» 10 сентября 2024 года обратилась в ВККС с просьбой проверить основания получения Владимиром Луганским статуса доктора философии в 2011 году.

Для проверки указанных в заявлении обстоятельств 23 октября ВККС создала целую комиссию, которая за полгода своей «деятельности» никаких публичных оценок ситуации с дипломом Владимира Луганского так и не предоставила.

В отличие от ВККС, представители НАБУ и САП оказались менее деликатными и 17 апреля сообщили Владимиру Луганскому о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах или в условиях военного положения) Уголовного кодекса.

Интересно, что по данным источников «Судебно-юридической газеты», проблемы у Владимира Луганского могли возникнуть не только благодаря внезапному вниманию антикоррупционных органов к отдельному члену ВККС, особенно учитывая, что информация о «проблемном» дипломе судьи в отставке стала общеизвестной еще в 2023 году.

По данным источников издания, подозрение Владимиру Луганскому могло стать следствием тлеющего конфликта между разными группами членов Комиссии, ведь, по имеющейся информации, во время осуществления полномочий члена ВККС у Владимира Луганского возникли достаточно непростые отношения с некоторыми коллегами, поддерживающими отношения, как с общественными активистами, так и с антикоррупционными структурами.

Однако, как бы то ни было, проблемы с репутацией отныне могут быть у всей Комиссии, как у органа судебной власти.

Дело в том, что сообщение о подозрении может иметь для Владимира Луганского конкретные последствия, в частности такие, как отстранение от исполнения обязанностей и увольнение с должности члена ВККС.

При этом еще никогда в истории существования ВККС не было случаев отстранения члена Комиссии от исполнения обязанностей по решению суда, не говоря уже об увольнении с должности в результате дисциплинарного или уголовного преследования.

Автор: Вячеслав Хрипун

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