Страховой полис для ветеранов будет стоить 0 грн – государство компенсирует расходы

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект 12295-д, который предусматривает полное возмещение стоимости обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСЦПВ) для ветеранов войны. Документ поддержали 285 народных депутатов.
Как объяснили в Минветеранов, согласно нововведениям, с 1 января 2025 года участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны, которые лично управляют собственными транспортными средствами, будут иметь право на оформление автостраховки абсолютно бесплатно. Половину стоимости полиса будет покрывать страховая компания, а другую половину — государство из бюджета.
Что это означает:
Условия программы:
Автомобиль должен быть в собственности и под личным управлением ветерана войны.
Объем двигателя — до 2500 см куб. или мощность электродвигателя — до 100 кВт.
Транспорт не используется для коммерческих перевозок.
Закон вступит в силу с дня, следующего за днем его опубликования. После этого Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев должен утвердить Порядок и условия компенсации, обеспечить цифровую интеграцию между государственными реестрами и привести соответствующие акты в соответствие с Законом.
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