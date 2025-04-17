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Страховой полис для ветеранов будет стоить 0 грн – государство компенсирует расходы

21:49, 17 апреля 2025
За автогражданку ветераны войны будут платить фактически 0 грн.
Страховой полис для ветеранов будет стоить 0 грн – государство компенсирует расходы
Источник фото: shutterstock
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект 12295-д, который предусматривает полное возмещение стоимости обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСЦПВ) для ветеранов войны. Документ поддержали 285 народных депутатов.

Как объяснили в Минветеранов, согласно нововведениям, с 1 января 2025 года участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны, которые лично управляют собственными транспортными средствами, будут иметь право на оформление автостраховки абсолютно бесплатно. Половину стоимости полиса будет покрывать страховая компания, а другую половину — государство из бюджета.

Что это означает:

  • За страховой полис ветераны войны будут платить фактически 0 грн. Половину стоимости, как и сейчас, будет покрывать страховая компания, а другую половину — государство из бюджета;
  • Договор страхования будет обязательным, но с 100% компенсацией расходов;
  • Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны, которые с 1 января 2025 года уже приобрели автостраховку, получат компенсацию 50% стоимости полиса;
  • В случае нарушения условий (не личное управление авто, недостоверные данные) право на компенсацию будет утрачено.
  • Компенсация — только за одно авто.

Условия программы:

Автомобиль должен быть в собственности и под личным управлением ветерана войны.

Объем двигателя — до 2500 см куб. или мощность электродвигателя — до 100 кВт.

Транспорт не используется для коммерческих перевозок.

Закон вступит в силу с дня, следующего за днем его опубликования. После этого Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев должен утвердить Порядок и условия компенсации, обеспечить цифровую интеграцию между государственными реестрами и привести соответствующие акты в соответствие с Законом.

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