Верховна Рада прийняла закон про компенсації автоцивілки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю

З 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни матимуть право на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з державного бюджету у порядку, встановленому Кабміном.

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Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект 12295-д про внесення змін до Закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо компенсації витрат певних категорій осіб.

За словами голови податкового Комітету Данила Гетманцева, йдеться про компенсації автоцивілки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю.

Відповідним законопроектом передбачене внесення змін до Закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо компенсації витрат певних категорій осіб.

У доопрацьованому комітетом законопроекті пропонується:

встановити з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення права учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

встановити на постійній основі зменшення на 50 % для страхувальника – особи з інвалідністю внаслідок війни розміру страхової премії за внутрішнім договором страхування щодо транспортного засобу, який має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних або потужність електродвигуна до 100 кіловат включно та належить йому на праві власності, за умови керування таким транспортним засобом виключно страхувальником або особою, яка також належить до інших категорій, які мають право на знижку, та використання транспортного засобу без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу та інше.

«Це один з кроків для підтримки ветеранів. Проте у нас є ще ціла низка питань, які теж стоять гостро. Чую про них від учасників бойових дій, бачу в коментарях тут на каналі та в TikTok. Опрацьовуємо всі звернення», зазначив він.

В свою чергу, перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк зазначив, що законопроектом також пропонується:

надання права Уряду встановлювати порядок, умови та розмір компенсації іншим категоріям осіб, які мають право на знижку 50% відповідно до Закону, що забезпечує додаткову гнучкість у реалізації положень Закону та можливість врахування специфічних потреб цих категорій громадян;

встановлення, що у разі відсутності договору страхування для зазначених категорій громадян шкода, завдана ними з 1 січня 2025 року до 30 червня 2025 року, підлягає компенсації коштом централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах МТСБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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