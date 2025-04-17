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На Великдень поліція посилить заходи безпеки та не виключає вибіркові перевірки речей

12:03, 17 квітня 2025
Правоохоронці можуть вибірково проводити поверхневий огляд речей громадян, вказала спікер Нацполіції.
На Великдень поліція посилить заходи безпеки та не виключає вибіркові перевірки речей
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Національна поліція України посилить заходи безпеки на Великдень, зокрема, як вказала спікер Нацполіції Юлія Гірдвіліс, екіпажі поліції будуть наближені до місць богослужінь, можливий вибірковий огляд речей громадян. Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Під час відзначення Великодня Національна поліція, як і щороку, посилює заходи безпеки. Екіпажі поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь», - повідомила посадовиця та вказала, що Нацполіція готова до забезпечення правопорядку поблизу храмів, на вулицях та автошляхах.

«Поліцейські можуть вибірково проводити поверхневий огляд речей громадян», - додала вона.

У поліції закликали громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

«Пам'ятаємо, що ворог підступний і може вдатися до будь-яких дій, навіть у Великдень», - зазначила спікер Нацполіції.

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Національна поліція поліція

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