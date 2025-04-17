Заступник голови КМДА Володимир Прокопів отримав підозру в справі про переправлення чоловіків за кордон

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву.

Фото: Володимир Прокопів /Фейсбук

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Поліція Києва та СБУ повідомили про підозру заступнику голови КМДА в організації схеми переправлення призовників через держкордон України Про це повідомляє пресслужба поліції. Офіційно не називається ім’я фігуранта, однак, за даними ЗМІ, мова йде про заступника Віталія Кличка Володимира Прокопіва.

Як повідомляє поліція, посадовець допомагав військовозобов’язаним виїхати з України до країн Європи під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства. Вони нібито мали доставити дизельне пальне для ЗСУ та гуманітарних потреб Києва.