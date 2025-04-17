Практика судів
  1. В Україні

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів отримав підозру в справі про переправлення чоловіків за кордон

11:37, 17 квітня 2025
Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву.
Заступник голови КМДА Володимир Прокопів отримав підозру в справі про переправлення чоловіків за кордон
Фото: Володимир Прокопів /Фейсбук
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Києва та СБУ повідомили про підозру заступнику голови КМДА в організації схеми переправлення призовників через держкордон України Про це повідомляє пресслужба поліції. 

Офіційно не називається ім’я фігуранта, однак, за даними ЗМІ, мова йде про заступника Віталія Кличка Володимира Прокопіва.

Як повідомляє поліція, посадовець допомагав військовозобов’язаним виїхати з України до країн Європи під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства. Вони нібито мали доставити дизельне пальне для ЗСУ та гуманітарних потреб Києва.

Слідство з’ясувало, що, за вказівкою Прокопіва, тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи "Шлях" було внесено відомості більше ніж 30 чоловіків призовного віку, які не маючи на те законних підстав, виїхали з України.

Зазначається, що правоохоронці дізналися, що фірма, від імені якої надавались листи для погодження виїзду за кордон, не мала транспортних засобів та ліцензії на провадження господарської діяльності, а у її "співробітників" були відсутні водійські посвідчення відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані.

Слідчі поліції Києва оголосили Прокопіву підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 332 - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища;
  • ч. 3 ст. 362 - несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Наразі вирішується питання щодо обрання Прокопіву запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

поліція КМДА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні створять державний реєстру генетично модифікованих організмів

Кабмін затвердив порядок ведення реєстру ГМО, за який відповідатиме Мінагрополітики.

Верховна Рада прийняла закон про компенсації автоцивілки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю

З 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни матимуть право на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з державного бюджету у порядку, встановленому Кабміном.

Володимир Зеленський вніс законопроект про порядок зміни найменувань військових адміністрацій

Президент пропонує установити, що рішення щодо зміни найменування військової адміністрації населеного пункту приймається начальником відповідної військової адміністрації.

SMS-повістки у справах про адміністративні правопорушення відновлені – ДСА

Державна судова адміністрація 16 квітня відкликала свій лист про скасування SMS-розсилки у справах про адміністративні правопорушення.

Спонукання неповнолітніх до застосування заборонених у спорті речовин буде каратися штрафом до 3400 грн — Рада підтримала зміни

Верховна Рада схвалила за основу зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за спонукання малолітніх чи неповнолітніх до застосування заборонених у спорті речовин.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду