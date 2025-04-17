Заступник голови КМДА Володимир Прокопів отримав підозру в справі про переправлення чоловіків за кордон

Поліція Києва та СБУ повідомили про підозру заступнику голови КМДА в організації схеми переправлення призовників через держкордон України Про це повідомляє пресслужба поліції.
Офіційно не називається ім’я фігуранта, однак, за даними ЗМІ, мова йде про заступника Віталія Кличка Володимира Прокопіва.
Як повідомляє поліція, посадовець допомагав військовозобов’язаним виїхати з України до країн Європи під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства. Вони нібито мали доставити дизельне пальне для ЗСУ та гуманітарних потреб Києва.
Слідство з’ясувало, що, за вказівкою Прокопіва, тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи "Шлях" було внесено відомості більше ніж 30 чоловіків призовного віку, які не маючи на те законних підстав, виїхали з України.
Зазначається, що правоохоронці дізналися, що фірма, від імені якої надавались листи для погодження виїзду за кордон, не мала транспортних засобів та ліцензії на провадження господарської діяльності, а у її "співробітників" були відсутні водійські посвідчення відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані.
Слідчі поліції Києва оголосили Прокопіву підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Наразі вирішується питання щодо обрання Прокопіву запобіжного заходу.
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