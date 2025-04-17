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Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив получил подозрение по делу о переправке мужчин за границу

11:37, 17 апреля 2025
Правоохранители сообщили о подозрении заместителю главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимиру Прокопиву.
Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив получил подозрение по делу о переправке мужчин за границу
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Полиция Киева и СБУ сообщили о подозрении заместителю главы КГГА в организации схемы переправки призывников через госграницу Украины Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Официально не называется имя фигуранта, однако, по данным СМИ, речь идет о заместителе Виталии Кличко Владимире Прокопиве.

Как сообщает полиция, должностное лицо помогало военнообязанным выехать из Украины в страны Европы под видом водителей бензовозов от коммерческого предприятия. Они якобы должны были доставить дизельное топливо для ВСУ и гуманитарных нужд Киева.

Следствие выяснило, что, по указанию Прокопива, только с мая по июнь 2022 года в информационную систему "Шлях" были внесены сведения более 30 мужчин призывного возраста, не имея на то законных оснований, уехали из Украины.

Отмечается, что правоохранители узнали, что фирма, от имени которой предоставлялись письма для согласования выезда за границу, не имела транспортных средств и лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, а у ее "сотрудников" отсутствовали водительские удостоверения соответствующей категории или они вообще не были трудоустроены.

Следователи полиции Киева объявили Прокопову подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 332 - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения;

ч. 3 ст. 362 – несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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полиция КГГА

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