В Польше запретили фотографировать критическую инфраструктуру

За нарушение запрета на съемку стратегических объектов предусмотрен штраф или арест.

Фото: Shutterstock

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С 17 апреля в Польше начал действовать запрет на фотографирование ряда стратегических объектов - как военных, так и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает RMF24.

Под ограничения подпадают воинские части, электростанции, железнодорожные объекты, мосты, аэропорты и другие важные объекты. Чтобы сделать снимки таких мест, необходимо получить специальное разрешение.

Постановление Министерства обороны, которое стало основой для нововведения, было принято 27 марта и опубликовано 3 апреля. Оно предусматривает не только сам запрет, но и устанавливает порядок маркировки таких объектов и процедуру подачи заявок на разрешение съемки.

Органы, которые отвечают за конкретные объекты, будут определять, подлежит ли тот или иной объект ограничениям.

Нарушение запрета влечет за собой штраф от 5 до 20 тысяч злотых, конфискацию оборудования для съемки или даже арест сроком до 30 дней.

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба польской армии, объяснил, что это решение связано с рисками безопасности: «Мы наблюдаем активность, направленную на сбор информации о критической инфраструктуре. Среди задержанных агентов были и те, кто имел фото с расположением наших войск и подразделений».

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