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Владимир Зеленский подписал закон о евроинтеграции рынка услуг автомобильного транспорта

11:45, 17 апреля 2025
Президент подписал закон об упорядочении рынка автотранспортных услуг в соответствии с нормами ЕС.
Владимир Зеленский подписал закон о евроинтеграции рынка услуг автомобильного транспорта
Источник фото: STRINGER/ REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный Закон 4337-IX (проект закона 4560 от 30.12.2020), который упорядочивает рынок автотранспортных услуг в соответствии с нормами ЕС.

Закон направлен на регулирование рынка автомобильных перевозок в Украине в соответствии с европейскими стандартами.

Он вводит четкие правила лицензирования перевозчиков в соответствии с положениями Регламента ЕС, определяет требования к профессиональной компетенции менеджеров по перевозкам, повышает уровень безопасности и качества транспортных услуг.

Закон также предусматривает создание единой информационной системы для контроля безопасности на транспорте.

В результате ожидается снижение количества ДТП, улучшение условий работы перевозчиков и гармонизация украинского законодательства с нормами ЕС, что будет способствовать интеграции в европейский транспортный рынок.

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