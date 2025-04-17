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Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам — глава ЦИК Диденко

11:18, 17 апреля 2025
С проведением выборов после войны не нужно затягивать, - глава ЦИК Олег Диденко.
Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам — глава ЦИК Диденко
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Сроки проведения выборов в Украине после завершения войны не должны быть сильно затянуты, чтобы это не выглядело как попытка действующей власти остаться на своем посту без достаточных оснований. Соответствующее заявление сделал глава ЦИК Олег Диденко в интервью испанской газете Pais.

Он подчеркнул, что власти должны очень хорошо подготовиться к выборам.

"Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам... но эти сроки не должны быть чрезмерно затянуты, чтобы это не выглядело как попытка остаться у власти без достаточных оснований", - заявил Диденко.

По его словам, после того, как закончатся боевые действия в стране Украине понадобится свыше трех месяцев для того, чтобы организовать президентские выборы.

Диденко отметил, что проведение предстоящих президентских и парламентских выборов будет зависеть от многих факторов, которые сложатся после завершения войны. Он отметил, что, ввиду обстоятельств, Верховной Раде придется принимать изменения в послевоенное избирательное законодательство.

"Одна из самых больших проблем — это миллионы перемещенных лиц. По данным ООН, более 10 миллионов украинцев покинули свои дома, более шести миллионов из них пересекли границу с другими странами. И хотя ЦИК обновил списки избирателей, от этого мало пользы, если потенциальные избиратели не изменили место жительства. До войны у нас было 50 000 зарегистрированных избирателей в Бахмуте, но сейчас мы уверены, что их там ноль. Проблема в том, что люди нигде не зарегистрировались", — добавил Диденко.

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