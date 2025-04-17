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Ми повинні якнайкраще підготуватися до повоєнних виборів — голова ЦВК Діденко

11:18, 17 квітня 2025
Із проведенням виборів після війни не потрібно затягувати, – голова ЦВК Олег Діденко.
Ми повинні якнайкраще підготуватися до повоєнних виборів — голова ЦВК Діденко
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Терміни проведення виборів в Україні після завершення війни не повинні бути сильно затягнуті, щоб це не виглядало як спроба чинної влади залишитись на своїй посаді без достатніх підстав. Відповідну заяву зробив голова ЦВК Олег Діденко в інтерв'ю іспанській газеті Pais.

Він підкреслив, що влада має дуже добре підготуватися до виборів.

"Ми повинні якнайкраще підготуватися до повоєнних виборів... але ці терміни не повинні бути надмірно затягнуті, щоб це не виглядало як спроба залишитися при владі без достатніх підстав", - заявив Діденко.

За його словами, після того, як закінчаться бойові дії в країні, Україні знадобиться понад три місяці для того, щоб організувати президентські вибори.

Діденко зазначив, що проведення майбутніх президентських та парламентських виборів залежатиме від багатьох факторів, які складуться після завершення війни. Він зазначив, що, зважаючи на обставини, Верховній Раді доведеться приймати зміни до післявоєнного виборчого законодавства.

"Одна з найбільших проблем — це мільйони переміщених осіб. За даними ООН, понад 10 мільйонів українців залишили свої будинки, понад шість мільйонів із них перетнули кордон з іншими країнами. І хоча ЦВК оновила списки виборців, від цього мало користі, якщо потенційні виборці не змінили місця проживання. До війни ми мали 50 000 зареєстрованих виборців у Бахмуті, але зараз ми впевнені, що їх там нуль. Проблема у тому, що люди ніде не зареєструвалися", - додав Діденко.

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