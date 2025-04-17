Фахівці з ІТ-захисту стануть обов’язковими в держструктурах – Зеленський підписав закон

Президент підписав закон про захист державних інформаційних ресурсів і кібербезпеку.

Фото: Телеграф

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4336-IX, який посилює захист державних інформаційних систем та кібербезпеку України.

Документ передбачає створення національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози. Крім того, заплановано запуск системи обміну інформацією про такі загрози на національному рівні.

Закон також зобов’язує державні органи та об’єкти критичної інфраструктури вводити штатні посади фахівців з кібербезпеки. Їхня робота має стати частиною системного підходу до захисту інформації у державному секторі.

Ухвалення закону пояснюється необхідністю зміцнення цифрової безпеки країни в умовах сучасних загроз. Як зазначено в офіційному повідомленні, кібербезпека — одна з ключових умов захисту національних інтересів у цифровому просторі.

Раніше «Судово-юридична газета» описала зміни, передбачені законопроектом №11290.

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