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Володимир Зеленський вніс законопроект про порядок зміни найменувань військових адміністрацій

11:22, 17 квітня 2025
Президент пропонує установити, що рішення щодо зміни найменування військової адміністрації населеного пункту приймається начальником відповідної військової адміністрації.
Володимир Зеленський вніс законопроект про порядок зміни найменувань військових адміністрацій
Фото: hromadske.radio
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Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13175 про внесення змін до Закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо зміни найменувань військових адміністрацій населених пунктів.

Як зазначено у поясненнях, метою є встановлення правових підстав для зміни найменувань військових адміністрацій населених пунктів, зокрема у зв'язку з прийняттям відповідно до Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» постанови Верховної Ради від 19 вересня 2024 року 3984-IX  «Про перейменування окремих населених пунктів та районів».

Станом на 27 січня 2025 року в Україні утворено понад 190 військових адміністрацій населених пунктів.

Постановою парламенту про перейменування окремих населених пунктів та районів з урахуванням рекомендацій Українського інституту національної пам'яті, Національної комісії зі стандартів державної мови було перейменовано окремі населені пункти і райони.

У зв'язку з цим потребує вирішення питання щодо зміни найменувань утворених указами Президента військових адміністрацій населених пунктів, які розташовані в межах перейменованих адміністративно-територіальних одиниць.

Перейменування населеного пункту, у якому утворено відповідну військову адміністрацію, має призводити до зміни найменування військової адміністрації населеного пункту, вказаного в указі Президента щодо утворення відповідної військової адміністрації, з подальшим внесенням змін до відомостей про державний орган, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Отже, у законопроекті пропонується визначити, що найменування військових адміністрацій населених пунктів є похідними від назв відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також встановити, що перейменування адміністративно-територіальної одиниці є підставою для зміни найменування відповідної військової адміністрації населеного пункту, визначивши, що рішення щодо зміни найменування приймається начальником відповідної військової адміністрації населеного пункту.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект Володимир Зеленський

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Володимир Зеленський вніс законопроект про порядок зміни найменувань військових адміністрацій

Президент пропонує установити, що рішення щодо зміни найменування військової адміністрації населеного пункту приймається начальником відповідної військової адміністрації.

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