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SMS-повістки у справах про адміністративні правопорушення відновлені – ДСА

11:18, 17 квітня 2025
Державна судова адміністрація 16 квітня відкликала свій лист про скасування SMS-розсилки у справах про адміністративні правопорушення.
SMS-повістки у справах про адміністративні правопорушення відновлені – ДСА
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Державна судова адміністрація 16 квітня 2025 року відкликала свій лист від 14 квітня про припинення SMS-розсилки у справах про адміністративні правопорушення.

Вказаний лист, нагадаємо, ДСА вчора розіслало в суди першої та апеляційної інстанції, мотивуючи свої дії, зокрема, необхідністю економії бюджетних коштів.

Дії ДСА, втім, викликали справжнє обурення в судах, оскільки поштові повістки у справах про адміністративні правопорушення взагалі є неефективними, до того ж достатньо дорогими – вартість однієї повістки, надісланою поштою, становить майже 80 гривень.

Як зазначено у листі в. о. голови Державної судової адміністрації Максима Пампури від 16 квітня, ДП «Інформаційні судові системи» повинно невідкладно відновити можливість надіслання SMS-повісток.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ДСА

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